Путин и Байден допустили новые переговоры в дистанционном формате Фото: REUTERS

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джозеф Байден могут провести новые переговоры, если представителям двух стран удастся продуктивно пообщаться, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они договорились, что если удастся продуктивно пообщаться представителям, то тогда нужно будет еще раз продуктивно поговорить. Но, наверное, это будет дистанционное общение», – сказал пресс-секретарь российского лидера «Пятому каналу».

Напомним, переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник, 7 декабря. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.