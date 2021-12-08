Задержанный за стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, признал вину в убийстве людей. В беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) он подтвердил, что пользовался оружием нелегально, рассказал источник в столичной ОНК.

«Подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие, из которого он стрелял, не имел», – передает сообщение ТАСС.

По словам задержанного, ранее он служил в Службе внешней разведки России, откуда был уволен в 2009 году в звании в звании подполковника. Пенсии мужчина не получал, поскольку стаж его службы был менее 20 лет.

Задержанный рассказал, что в МФЦ пришел за паспортом, однако ему отказали в выдаче, потребовав надеть маску. После этого мужчина заявил, что «не верит в санитарные правила», и отказался выполнить требование сотрудников МФЦ.

Как писал сайт kp.ru, накануне в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице в Москве один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.

Нападавший принес соболезнования семьям погибших и раненых. Следователи возбудили два уголовных дела. Стрелявший будет направлен на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, в момент нападения и задержания он находился в неадекватном состоянии.