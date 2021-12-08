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Политика8 декабря 2021 14:40

Зеленский позитивно оценил переговоры Путина с Байденом

Детали беседы двух лидеров украинский президент пообещал прокомментировать после своего диалога с президентом США
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский позитивно оценил переговоры Путина с Байденом

Зеленский позитивно оценил переговоры Путина с Байденом

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры российского и американского лидеров. По его словам, он позитивно оценивает беседу Владимира Путина и Джо Байдена.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ», – сообщил украинский лидер на брифинге.

Детали переговоров глава России и США Зеленский пообещал прокомментировать после своей беседы с Байденом.

Напомним, переговоры российского и американского президентов состоялись во вторник, 7 декабря. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для РФ , исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.

Как писал сайт kp.ru, Байден и Зеленский договорились побеседовать по телефону после переговоров главы Белого дома с Путиным.