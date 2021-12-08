Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика8 декабря 2021 15:08

Путин назвал встречу с премьером Греции содержательной и результативной

Российский лидер отметил уважительные отношения между Москвой и Афинами
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Путин назвал встречу с премьером Греции содержательной и результативной

Путин назвал встречу с премьером Греции содержательной и результативной

Фото: REUTERS

Переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи получились содержательными и результативными, рассказал журналистам президент России Владимир Путин.

«Они были весьма содержательными, результативными. Подробно обсуждены наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества», – сообщил глава государства.

По окончании встречи российский лидер поблагодарил Мицотакиса за визит. Президент отметил, что отношения Москвы и Афин традиционно складываются добрососедскими, уважительными и учитывают взаимные интересы, охватывая многие сферы сотрудничества. Россия продолжит гарантированные и бесперебойные поставки газа в Грецию и готова наращивать их, подчеркнул политик.

Как писал сайт kp.ru, Мицотакис во время переговоров с российским лидером отметил важную роль РФ в мире.

Ранее Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Грецией достиг допандемийного уровня. Если в 2020 году наблюдался спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост составил 56%, отметил президент.