Путин назвал встречу с премьером Греции содержательной и результативной Фото: REUTERS

Переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи получились содержательными и результативными, рассказал журналистам президент России Владимир Путин.

«Они были весьма содержательными, результативными. Подробно обсуждены наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества», – сообщил глава государства.

По окончании встречи российский лидер поблагодарил Мицотакиса за визит. Президент отметил, что отношения Москвы и Афин традиционно складываются добрососедскими, уважительными и учитывают взаимные интересы, охватывая многие сферы сотрудничества. Россия продолжит гарантированные и бесперебойные поставки газа в Грецию и готова наращивать их, подчеркнул политик.

Как писал сайт kp.ru, Мицотакис во время переговоров с российским лидером отметил важную роль РФ в мире.

Ранее Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Грецией достиг допандемийного уровня. Если в 2020 году наблюдался спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост составил 56%, отметил президент.