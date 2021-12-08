Россельхознадзор нашел нарушения в трети проб красной икры в РФ

Более трети исследованных проб соленой икры оказались с нарушениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Данные об исследовании 89 проб соленой икры лососевых рыб опубликованы на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственнрго Россельхознадзору.

По данным центра, в более трети исследованных образцов были выявлены нарушения. Данные актуальны в большей степени для московского региона, чем для Дальнего Востока, где добывается икра, отметили в ведомстве.

В соленой икре не нашли паразитов, но в 30 пробах обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и БГКП- бактерий группы кишечной палочки. Это могло стать следствием несоблюдения санитарных норм или режима хранения икры. Еще семь нарушений относятся к химико-токсикологическим показателям: так, в трех пробах нашли превышение количества консервантов, в двух содержался запрещенных на территории РФ уротропин. «На рыбном рынке встречаются случаи подделки икры лососевых видов рыб имитированной икрой, выявление которых представляет определенные сложности», - отметили в ведомстве.

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