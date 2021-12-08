YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной за «недостоверную информацию о коронавирусе»

Аккаунт Марии Шукшиной на YouTube заблокировали за фейки о коронавирусе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аккаунт актрисы Марии Шукшиной заблокирован на видеохостинге YouTube. Об этом Шукшина сообщила в среду 8 декабря в своем Telegram-канале.

«YouTube «снес» мой канал», - написала Шукшина.

Аккаунт заблокировали «за нарушение правил сообщества YouTube», как следует из надписи, которая появляется при попытке зайти на канал Марии Шукшиной.

Пресс-служба Google в России информирует, что аккаунт Шукшиной заблокировали за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Мария Шукшина известна как противница вакцинации. Ранее на kp.ru сообщалось, что известный телеведущий Юлий Гусман резко высказался по поводу заявлений Шукшиной о вакцинации.