Путин поблагодарил Грецию за признание российских сертификатов о вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил благодарность властям Греции за признание российских сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты вакцинации «Спутником V», – сказал глава государства журналистам после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября греческие власти одобрили сертификаты о прививках против коронавируса российским препаратом «Спутником V». При въезде в Грецию россияне должны будут предъявлять бумажный документ о вакцинации, поскольку греческое цифровое приложение не распознает QR-код российской вакцины. Об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Напомним, Греция еще в июне одобрила въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».