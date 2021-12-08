Десятки акул-людоедов плывут к Восточному побережью США

Около сотни больших белых акул плывут к Восточному побережью США. Фото: @punished_stu.

Скопление десятков больших белых акул у Восточного побережья США вызвало переполох у пользователей Twitter. Как пишет New York Post, на данные приложения приложения OCEARCH, которое показывает расположение акул на карте, первым обратил внимание пользователь @punished_stu.

На скриншоте с приложения, который опубликовал этот пользователь, видно, что к Восточному побережью направляются около сотни больших белых акул. Эта порода акул известна как «акула-людоед» и считается самым опасным для человека видом акул. Именно поэтому жители побережья с тревогой восприняли «нашествие» опасных хищников.

В то же время представитель OCEARCH считает, что причин для беспокойства нет. Он объяснил ситуацию тем, что сотрудники ведомства изучают больших белых акул у берегов Канады и Восточного побережья США. В ходе исследований акул отлавливают, снабжают радиомаячками и отпускают. Сейчас в этом регионе просто находится много больших белых акул с радиомаячками, перемещения которых видны на приложении, объяснил специалист.

Ранее на kp.ru рассказывалось о правилах поведения, которые помогут уцелеть среди акул.