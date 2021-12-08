Путин присвоил замглавы Минобороны Юнус-Беку Евкурову звание генерал-полковника Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову.

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – сказано в документе, опубликованном на портале правой информации.

Этим же указом глава государства присвоил звание генерал-полковника юстиции первому заместителю главы Следственного комитета России Эдуарду Кабурнееву, заместителю председателя СК Сергею Горяйнову и руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову.

Напомним, Евкуров с 1 января 2011 по 26 июня 2019 занимал пост главы Ингушетии. С июля 2019 является заместителем главы Министерства обороны России. В апреле 2000 ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.