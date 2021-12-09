Константин Ивлев и BabaYaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой. Фото: пресс-служба «Галамарт».

В каждой семье хранятся особенные праздничные рецепты, многие из которых передаются из поколения в поколение. Наконец, все желающие смогли представитьих на суд профессионального жюри. В Костроме прошел финал III Всероссийского конкурса на лучший рецепт оливье и селедки под шубой. Судьями выступили знаменитый шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев, Снегурочка, Дед Мороз и главная сказочная бабушка – BabaYaga.

Стартовал конкурс в Москве – здесь прошел первый полуфинал. А уже потом переместился в Кострому, и этот город был выбран неслучайно: ведь именно Кострома считается родиной зимней красавицы – Снегурочки.

Все желающие представили свои фирменные салаты на суд бескомпромиссного шефа всея Руси Константина Ивлева и авторитетного жюри. Причем ограничивалось все лишь фантазией участников: единственное требование – объем салата до 400 гр.

Самая опытная представительница жюри – конечно же, BabaYaga. Сказочница даже учредила отдельную номинацию «Самый волшебный салат». Также по доброй традиции Яга отвечала за веселое настроение: играла с детьми в догонялки, придумывала конкурсы и спела новогоднюю песенку вместе с малышами.

Подарки для всех победителей приготовил генеральный партнер мероприятия – народный магазин «Галамарт»: новогодние наборы посуды для полной сервировки праздничного стола! Такую же посуду, к слову, увидят зрители в новогоднем фильме «Елки», который выходит в прокат 16 декабря. А приобрести её можно в ближайшем магазине «Галамарт». Как отметил сам Ивлев, это не просто магазин, а целое сказочное путешествие: «Можно прийти сюда всей семьей – и скучно не будет никому!»

В финале события гостей ждала автограф-сессия от знаменитого шефа и наилучшие новогодние пожелания.