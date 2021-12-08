Более 620 тысяч студентов подали заявки на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Участие в олимпиаде "Я - профессионал" помогает молодым людям еще до получения диплома подтвердить свои профессиональные навыки и компетенции. Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

Регистрация на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» завершилась 7 декабря. За 42 дня заявки подали более 620 тысяч учащихся российских вузов из всех регионов страны. Олимпиада «Я – профессионал» - один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участие в ней помогает молодым людям еще до получения диплома подтвердить свои профессиональные навыки и компетенции.

Заявки на конкурс принимались по 72 соревновательным направлениям, охватывающим широкий круг профессиональных областей. Каждый из претендентов мог выбрать только одно из них. Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать свои знания в технических, компьютерных, гуманитарных, социально-экономических дисциплинах, сельском хозяйстве, медицине, дизайне и во многих других сферах.

- Мы очень рады видеть растущий год от года интерес к олимпиаде. Сегодня, в период доступности знаний и повсеместного онлайна, у студентов есть уникальная возможность пробовать себя в своей профессии и смежных направлениях еще до выхода на рынок труда, - рассказал директор по развитию олимпиады «Я – профессионал» Матвей Навдаев. - Молодому специалисту важно, еще находясь в стенах университета, учиться гибкости и адаптации к требованиям времени. «Я – профи» этому активно способствует.

Самое большое количество заявок на участие в олимпиаде поступило из Москвы (более 156 тысяч), Санкт-Петербурга (54 тысячи), Свердловской области (20 тысяч), Башкортостана (20 тысяч) и Татарстана (19 тысяч). Самыми популярными среди будущих конкурсантов дисциплинами оказались «Лечебное дело» (это направление выбрали почти 27 тысяч человек), «Психология» (24 тысячи), «Математика» (более 19 тысяч), «Экономика» (более 19 тысяч и «Педагогическое образование (основное)» (более 18 тысяч заявок).

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, студенты каких вузов подали больше всего заявок. Лидерами этого списка стали Сеченовский университет, Высшая школа экономики, СПбГУ и Московский городской педагогический университет.

- Уже 10 декабря начнется отборочный онлайн-этап состязаний. Теперь конкурсантов ждут интересные испытания, образовательные форумы, знакомства с единомышленниками и, конечно, возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании, - отметил Алексей Комиссаров. - Многие участники прошлых сезонов говорят, что олимпиада была непростым, но одним из самых ярких периодов в их студенческой жизни, который повлиял на их профессиональное становление.

Во время заявочной кампании на участие в олимпиаде молодых людей вдохновляли президент России Владимир Путин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, направившие ребятам свои приветственные послания. К студентам обратились российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а из Антарктиды свой привет передали участники 67-й Российской антарктической экспедиции.

Стартующий 10 декабря отборочный этап пройдет в онлайн-формате. Его итоги будут подведены в феврале 2022 года. Финальный этап начнется в середине февраля и продлится до до конца апреля. Имена победителей олимпиады будут объявлены в мае 2022 года.