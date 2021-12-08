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Наука8 декабря 2021 16:45

Единственная российская женщина-космонавт полетит на корабле Crew Dragon в 2022 году

На российском корабле в свою очередь отправится в космос американский астронавт
Абдулла ШАКИРОВ
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Единственная российская женщина-космонавт полетит на корабле Crew Dragon в 2022 году

Единственная российская женщина-космонавт полетит на корабле Crew Dragon в 2022 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Роскосмос» намерен отправить в космос единственную в Россию женщину-космонавта Анну Кикину в 2022 году. Она совершит свой первый полет на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

«Наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», – рассказал на пресс-конференции генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса» на российском корабле в свою очередь отправится в полет американский астронавт.

Как писал сайт kp.ru, Анна Кикина готовится к полету в космос. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов сообщал, что ее подготовка сильно отличается от подготовки обычного участника космического полета. Кикина будет летать бортинженером, а в последующих полетах, возможно, и командиром.