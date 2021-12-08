Депутат украинской Рады Бужанский назвал бестактным отказ США от санкций по «Северному потоку-2»

В Украинской раде отреагировали на отмену США санкций против "Северного потока-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат украинской Рады Максим Бужанский прокомментировал решение США отказаться от санкций по «Северному потоку-2». В своем Telegram Бужанский иронизирует над поспешностью отмены санкций после беседы глав США и Российской Федерации.

«Вообще то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против СП-2 на следующий день, а не через пол часа после беседа Байдена и Путина. Никакого такта», - написал Бужанский.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет адекватно реагировать на санкции Соединенных Штатов Америки против «Северного потока — 2».

Подробности двухчасовых переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли в онлайн-формате, здесь. Видеовстреча глав государств прошла 7 декабря. По ее итогам законодатели США убрали из согласованного оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока — 2».