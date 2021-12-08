«Единая Россия» утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. По поручению президента РФ Владимира Путина ее руководителем стал министр обороны России Сергей Шойгу. Всего в комиссию вошли 28 человек, в их числе - руководители министерств и ведомств, губернаторы, известные бизнесмены и представители общественных организаций.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», в состав комиссии вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Правительства Александр Новак, предприниматели Владимир Потанин и Олег Дерипаска, председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Красноярского края Александр Усс. Состав комиссии был утвержден на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря.

Напомним, остальные лидеры предвыборного списка «Единой России», как и Сергей Шойгу, по поручению президента Владимира Путина также взяли на себя руководство специально созданными партийными комиссиями. Глава МИДа Сергей Лавров возглавил комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева стала главой комиссии по образованию и науке. Главный врач Московской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко руководит комиссией по здравоохранению. Бывший детский омбудсмена, а сейчас - вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова курирует комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Главная задача комиссий, созданных по поручению главы государства, - способствовать реализации соответствующих разделов народной программы «Единой России».

В состав комиссии по развитию Восточной Сибири вошли:

Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства

Александр Бурков — губернатор Омской области

Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации

Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития

Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ

Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов

Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group

Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»

Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы

Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы

Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ

Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ

Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области

Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства

Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка

Александр Новак — заместитель председателя Правительства

Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС

Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт

Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»

Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»

Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы

Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Александр Усс — губернатор Красноярского края

Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны