Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению выполнены Фото: REUTERS

Почти все задачи по импортозамещению Россия уже выполнила, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, одним из важнейших направлений импортозамещения являются инновации. Раньше Россия почти не занималась их развитием, констатировал он. В оборонно-промышленном комплексе государству пришлось решать задачи импортозамещения с выходом на высокие технологии, связанные с наукой, подчеркнул президент.

По мнению Путина, современный мир не позволяет оставаться долгое время монополистом в сфере технологий, поэтому России следует повышать суверенитет в этой области, при этом сотрудничая со всеми странами.

Ранее сайт kp.ru, что Россия переходит на новый формат импортозамещения.