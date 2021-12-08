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Политика8 декабря 2021 18:32

Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению выполнены

Раньше Россия почти не занималась развитием своих инноваций, отметил глава госудасрства
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению выполнены

Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению выполнены

Фото: REUTERS

Почти все задачи по импортозамещению Россия уже выполнила, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, одним из важнейших направлений импортозамещения являются инновации. Раньше Россия почти не занималась их развитием, констатировал он. В оборонно-промышленном комплексе государству пришлось решать задачи импортозамещения с выходом на высокие технологии, связанные с наукой, подчеркнул президент.

По мнению Путина, современный мир не позволяет оставаться долгое время монополистом в сфере технологий, поэтому России следует повышать суверенитет в этой области, при этом сотрудничая со всеми странами.

Ранее сайт kp.ru, что Россия переходит на новый формат импортозамещения.