Обвинение запросило для фигурантов дела об убийстве Япончика 16 и 17 лет колонии Фото: Юрий Машков/ТАСС

Государственный прокурор просит суд приговорить двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) к 16 и 17 годам заключения.

Адвокат одного из обвиняемых Сергей Голышев рассказал ТАСС, что защита обвиняемого Муртази Шадании попросили освободить его, поскольку у мужчины тяжелое заболевание почек. Из-за него, отметил адвокат, подсудимый не может отбывать наказание в колонии.

Напомним, в январе 2021 года Следственный комитет России определил личности предполагаемых убийц Япончика. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. Следствие полагает, что Бутба стрелял в Иванькова, а Папава в тот момент находился на месте происшествия, прикрывал отход киллера.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Савеловский суд Москвы приговорил Каху Газзаева к 14 годам колонии, признав его виновным в убийстве Иванькова.