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В мире8 декабря 2021 19:15

Британия направит Украине дополнительно миллиард фунтов

Лондон выделил Киеву в обще сложности 3,5 миллиарда фунтов
Абдулла ШАКИРОВ
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Британия направит Украине дополнительно миллиард фунтов

Британия направит Украине дополнительно миллиард фунтов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания направит Украине дополнительно миллиард фунтов стерлингов в качестве поддержки экономики, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Отличные новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это означает новые инвестиции, торговлю, безопасность», – написал политик в Twitter.

Зеленский отметил, что после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном общий объем поддержки Украины достиг 3,5 миллиарда фунтов.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Британии сообщили, что Лондон готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда России.

Напомним, в ноябре Международный валютный фонд направил Украине очередной транш в размере 699 миллионов долларов. По словам председателя Национального банка страны Кирилла Шевченко, эти средства позволят увеличить международные резервы республики.