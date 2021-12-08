Британия направит Украине дополнительно миллиард фунтов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания направит Украине дополнительно миллиард фунтов стерлингов в качестве поддержки экономики, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Отличные новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительно миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это означает новые инвестиции, торговлю, безопасность», – написал политик в Twitter.

Зеленский отметил, что после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном общий объем поддержки Украины достиг 3,5 миллиарда фунтов.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Британии сообщили, что Лондон готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда России.

Напомним, в ноябре Международный валютный фонд направил Украине очередной транш в размере 699 миллионов долларов. По словам председателя Национального банка страны Кирилла Шевченко, эти средства позволят увеличить международные резервы республики.