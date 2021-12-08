"Зенит" сыграл с "Челси". Фото: REUTERS

Сегодня, 8 декабря, прошел матч 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022. "Зенит" играл против "Челси" на своем поле в последней игре в группе H. Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, сообщает "КП-Спорт".

Счет в матче на 2-й минуте открыл Тимо Вернер, отличившийся после подачи углового. Но в конце первого тайма за три минуты "Зенит" забил дважды и вышел вперед в этой игре. На 38-й минуте форвард питерцев Клаудиньо после паса Дугласа Сантоса сделал счет равным. А спустя три минуты, воспользовавшись передачей Малкома, второй гол в ворота "Челси" забил Сердар Азмун. Первый тайм матча "Зенит" - "Челси" завершился в пользу питерцев 2:1.

"Челси" смог сравнять счет на 62-й минуте. Ромелу Лукаку, который на Евро-2020 забивал уже на питерском стадионе, поразил ворота "Зенита". Счет стал 2:2. Но на 85-й минуте "Челси" вышел вперед после гола Тимо Вернера. Точку в матче поставил Магомед Оздоев на 93-й минуте. Итог поединка - 3:3.

Игру обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистируовали ему Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.

После шести туров "Зенит" завершил свои выступления в Лиге Чемпионов на третьем месте в турнирной таблице группы H Лиги Чемпионов. У них - 5 очков. "Челси" стал вторым - 13 баллов. А у "Ювентуса", который победил дома шведский "Мальме" - 15 очков после 6 игр. Скандинавы финишировали последними, набрав 1 очко за ничью с "Зенитом" на своем поле.