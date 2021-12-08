Генпрокурор России призвал не допускать к власти чиновников, осужденных по уголовным делам

Генпрокурор России Игорь Краснов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Чиновник, хотя бы раз осужденных по уголовным статьям, нельзя допускать к государственной службе, считает генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной службы», – заявил он в интервью РИА Новости.

Краснов призвал «соорудить надежный правовой заслон», исключающий возможность прихода к власти людей, ранее осужденных по уголовным делам. При этом, отметил генпрокурор РФ, неважно, какие обстоятельства были связаны с этими делами. Государственная служба должна предполагать наличие у чиновников «кристально чистой репутации», высказал мнение Краснов.

Напомним, сейчас по российскому законодательству чиновниками могут стать граждане с погашенной судимостью.