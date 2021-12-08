Глава польского энергетического концерна заявил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа

Спрос на газ в Европе превышает предложение Фото: REUTERS

Заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что стоимость газа будет оставаться высокой еще долгое время. По мнению эксперта, грядущий зимний сезон для Европы из-за этого может стать тяжелым.

Свое мнение Вацлавский высказал в ходе XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в Хьюстоне, пишет РИА Новости.

"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой", — заявил Вацлавский.

По его словам, ожидать снижения стоимости топлива до марта-апреля 2022 года не стоит. Поэтому он призвал российский "Газпром" нарастить поставки в регион, чтобы Европа была "в большей безопасности".

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 8 декабря, цена газа в Европе в среду поднялась выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с октября 2021 года.