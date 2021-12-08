Генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал ограничить замену сроков на штрафы мелким коррупционерам

Инициатива находится на стадии согласования Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов сообщил, что ведомство выступило с инициативой об ограничении замены уголовных сроков мелким коррупционерам судебными штрафами. По его словам, чтобы реализовать это, уже были подготовлены поправки в действующий закон.

"Решались правовые проблемы, в числе которых возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа", — рассказал Краснов в интервью РИА "Новости".

По его словам, в соответствующую категорию может войти ряд коррупционных составов, что "вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают".

На данный момент инициатива находится на стадии согласования, но Генпрокуратуре уже удалось снизить количество подобных уголовных дел с 1113 до 484.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупционные преступления к государственной измене. По его словам, коррупционеры "изменяют гражданской присяге" в той же мере, что и осужденные за госизмену военной присяге, но при этом несут меньшую ответственность.