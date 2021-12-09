"Зенит" заработал более 38 млн евро призовых в Лиге Чемпионов

"Зенит" может увеличить доход, если удачно выступит в Лиге Европы Фото: Александр ГЛУЗ

"Зенит" завершил выступление в Лиге Чемпионов 2021/22 года, заняв третье место в группе Н. Такой результат принес клубу около 38,49 млн евро призовых.

Доходы клубов от Лиги чемпионов состоят из двух частей – спортивной и маркетинговой. Спортивная часть в текущем сезоне для всех одинаковая и составляет 15,64 млн евро. Премиальные победы добавляют по 2,8 млн евро за выигрыш и 930 тысяч евро за ничью. Бонус за рейтинг для "Зенита" составил 18,19 млн евро.

УЕФА также заплатит "Зениту" несколько миллионов в зависимости от ТВ-рейтинга страны. Также клуб может увеличить доход, если удачно выступит в Лиге Европы.

Стоит отметить, что последний матч против "Челси" был для "Зенита" непростым и закончился ничьей. Как рассказал КП.Спорт автор гениального гола в ворота "Челси" полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, сразу после матча он отправился благодарить доктора.

"Позиция убойная, надо было бить. Главное - хорошо подстроиться, что я и сделал. После гола поблагодарил доктора, который проделал большую работу. Команда провела хорошую работу, парни играли очень хорошо. И, думаю, результат закономерен: что у "Челси" были моменты, что у нас. Думаю, болельщики довольны качеством игры и результатом. Футбол - игра для зрителей, и команда хотела их порадовать", - заявил футболист.

Как ранее писал сайт kp.ru, футболисты "Зенита" сыграли вничью 3:3 с "Челси" в матче 6 тура Лиги Чемпионов.