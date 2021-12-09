Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Глава государства записал видеообращение, в котором напомнил, что этот праздник неразрывно связан с историей страны.

Как отметил Путин, День Героев Отечества знаменует подвиги как предков, так и современников - всех тех, кто своими поступками показал пример подлинного служения своей Родине.

"Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что защитники Отечества всегда проявляли настоящую отвагу, невзирая на силу угрозы. Это подтверждают сражения как 1812 года, так и на фронтах Первой мировой, а также в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Сочи президент России Владимир Путин принял греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. Он напомнил ему об общих духовных узах россиян и греков.