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Политика9 декабря 2021 2:20

Совфед поддержит поправки в закон "О полиции"

Документ будет рассмотрен на заседании 15 декабря
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал поправки к закону "О полиции", принятые Госдумой. Он отметил, что Совет Федерации поддержит эти изменения.

"Наш комитет поддержит этот закон", - цитирует Клишаса РИА Новости.

Речь идет про новый закон "О полиции", поправки к которому были приняты Госдумой накануне. О необходимости его редактирования в МВД России заговорили в 2016 году, после выделения Росгвардии в самостоятельное ведомство. Новые положения закона позволят полицейским в определенных ситуациях вскрывать машины и проникать в квартиры граждан.

Как отметил Клишас, верхняя палата парламента рассмотрит документ на заседании в следующую среду, 15 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, сотрудники полиции, с которыми удалось поговорить "Комсомолке" говорят, что речь даже не идет о каком-то "расширении полномочий полиции", а скорее в узаконивании тех действий полицейских, на которые они вынуждены идти в повседневной службе. Обновление формулировок "Закона о полиции" нужно только для одного: чтобы рискуя и спасая граждан, полицейские не становились жертвами преступников и их адвокатов.