Совфед поддержит поправки в закон "О полиции"

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал поправки к закону "О полиции", принятые Госдумой. Он отметил, что Совет Федерации поддержит эти изменения.

"Наш комитет поддержит этот закон", - цитирует Клишаса РИА Новости.

Речь идет про новый закон "О полиции", поправки к которому были приняты Госдумой накануне. О необходимости его редактирования в МВД России заговорили в 2016 году, после выделения Росгвардии в самостоятельное ведомство. Новые положения закона позволят полицейским в определенных ситуациях вскрывать машины и проникать в квартиры граждан.

Как отметил Клишас, верхняя палата парламента рассмотрит документ на заседании в следующую среду, 15 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, сотрудники полиции, с которыми удалось поговорить "Комсомолке" говорят, что речь даже не идет о каком-то "расширении полномочий полиции", а скорее в узаконивании тех действий полицейских, на которые они вынуждены идти в повседневной службе. Обновление формулировок "Закона о полиции" нужно только для одного: чтобы рискуя и спасая граждан, полицейские не становились жертвами преступников и их адвокатов.