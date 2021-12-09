"Зенит" забил "Челси" трижды, но не смог победить

Гол-красавец Магомеда Оздоева не позволил "Челси" возглавить группу в Лиге Чемпионов Фото: REUTERS

Игра заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" никакого турнирного значения для "Зенита" не имела, в то время как англичанам требовалась победа, чтобы занять первое место в группе.

Несмотря на это и предстоящую выездную игру за промежуточное первое место в чемпионате с "Динамо" Сергей Семак выпустил основной состав, в то время как Томас Тухель поберег некоторых лидеров.

Как сообщает "КП-Спорт" игра завершилась вничью – со счетом 3:3. Стартовый отрезок матча был за "Челси". Самый быстрый мяч за клуб из Лондона в Лиге Чемпионов забил Тимо Вернер после углового. Ему на это потребовалась 1 минута и 22 секунды. Это одновременно и самый быстрый пропущенный гол питерцев в главном европейском клубном турнире.

Однако концовка тайма была за "Зенитом". В течение трех минут в воротах гостей побывало сразу два мяча. На 38 минуте на рандеву с вратарем вышел Сердар Азмун и просто на скорости убежал от него и закатил мяч в пустые ворота, а на 41 минуте успех упрочил бразилец Клаудиньо, переправив спортивный снаряд в сетку головой после подачи с фланга.

Во втором тайме, казалось бы, "Челси" удалось вырвать победу в конце матча за счет гола Ромело Лукаку и дубля Вернера. Но "последнее слово" осталось за "Зенитом". Красивейший удар из-за штрафной площади на 90 минуте удался Магомеду Оздоеву, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Кстати, голевой пас ему отдал другой появившийся со скамейки игрок – Артем Дзюба.

В параллельном матче "Ювентус" обыграл "Мальме" со счетом 1:0. Это означает, что "Зенит" не позволил "Челси" возглавить группу и все-таки "хлопнул дверью" перед уходом в другой еврокубковый турнир – Лигу Европы.