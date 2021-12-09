NYT: посадивший рейс RyanAir в Минске диспетчер назвал сообщение о бомбе "заведомо ложным"

Самолет Ryanair летел из Афин в Вильнюс, но вынужден был экстренно приземлиться в Минске Фото: REUTERS

Представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин рассказал о новых деталях в расследовании экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair. Его словам приводит газета The New York Times.

Зарин утверждает, что появился некий свидетель, который "являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске". По его словам, сообщение о бомбе на борту, переданное пилоту воздушного судна, было заведомо ложным, а действиями диспетчера якобы руководил "офицер КГБ".

По данным источников издания, под этим "непосредственным свидетелем" подразумевается белорусский диспетчер Олег Галегов, который и посадил тот рейс в Минске.

Как ранее писал сайт kp.ru, летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года экстренно сел в Минске после ложного сообщения о минировании.

На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Протасевич дал признательные показания и сообщил, что сотрудничает со следствием.

Вместе с ним была задержана россиянка София Сапега, которая администрировала признанным экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канал "Черная книга". Девушке грозит до шести лет лишения свободы за разжигание ненависти.