Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней

Бжезинский предлагает отключение от SWIFT в качестве "предупредительного удара" Фото: Shutterstock

Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил Евроатлантическому сообществу нанести "предупредительный удар" по России, отключив страну от платежной системы SWIFT на несколько дней.

"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть, - заявил Бжезинский в эфире YouTube-канала Open Ukraine. - Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT".

Бжезинский считает, что только комплексный подход позволит эффективно "сдерживать Россию".

Отметим, что Ян Бжезинский приходится сыном известному идеологу американской внешней политики времен "холодной войны" Збигневу Бжезинскому.

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она нужна для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.