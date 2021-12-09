У главы ГИБДД Ставрополя Сафонова обнаружили еще 21 объект недвижимости Фото: Олег ЗОЛОТО

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» обнаружили еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

По словам главы Генпрокуратуры, имущество оформлено как на Сафонова, так и на членов его семьи. Все найденное собираются обратить в доход государства.

«Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», - приводит РИА Новости слова главы ведомства.

Краснов также сообщил, что общая стоимость имущества, приобретенного всеми подозреваемыми в период службы, превысила сотни миллионов рублей.

Напомним, начальник УГИБДД по Ставропольскому краю и ряд его подчиненных были задержаны в конце июля текущего года. Всех подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие заявляет, что они брали дань с бензовозов и перевозчиков зерна. Среди участников преступной группы числятся инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков, экс-начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, а также замначальника Александр Ткаченко.