У российских коррупционеров за 9 месяцев изъяли имущество на 53 миллиарда

Игорь Краснов / Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Стоимость изъятых активов у осужденных за коррупцию в России впервые превысила сумму установленного ущерба, рассказал РИА Новости Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года (53,8 миллиарда рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 миллиарда)", - уточнил Краснов.

По его словам, это связано с тем, что арест активов теперь ведется с учетом не только возмещения ущерба, но и возможного штрафа.

По его словам, в 2021 году сумма, которую удалось взыскать с коррупционеров через суды, выросла в шесть раз. Она достигла 727 млн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил приравнять коррупцию к госизмене. По его словам, коррупционеры "изменяют гражданской присяге" в той же мере, что и осужденные за госизмену военной присяге, но при этом несут меньшую ответственность.