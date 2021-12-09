Попова сообщила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Значимые мутации коронавируса, предположительно, происходят раз в полгода. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует … Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», - сказала глава ведомства на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что возвращающиеся из-за границы россияне нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, однако потом попадают в больницы с COVID-19. Попова попросила путешествующих граждан внимательно следить за здоровьем, даже несмотря на отрицательный тест от коронавируса, и при необходимости провериться повторно. Она также указала на большую заразность нового «омикрон» штамма коронавируса.