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Общество9 декабря 2021 7:45

МВД заявило о росте риска хищения бюджетных средств во время пандемии

Генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко отметил, что возможны попытки заполучить субсидии незаконным путем
Роман КИЛЬМЯШКИН
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С начала года возбуждено 411 уголовных дел по соответствующим коррупционным преступлениям

С начала года возбуждено 411 уголовных дел по соответствующим коррупционным преступлениям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемии возрастает риск хищения бюджетных средств, заявил в интервью ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, пристальное внимание уделяется контролю распределения средств, направленных на поддержку бизнеса. Это связано с тем, что некоторые субъекты могут попытаться мошенническим путем получить субсидии, на которые у них нет прав.

Курносенко уточнил, что также существует повышенный риск хищений финансов, которые выделяются на поддержку граждан, сферы образования и системы здравоохранения.

С начала года возбуждено 411 уголовных дел по соответствующим коррупционным преступлениям, уточнил генерал-лейтенант полиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году стоимость изъятых активов у осужденных за коррупцию в России впервые превысила сумму установленного ущерб. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов.