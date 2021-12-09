МВД заявило о росте риска хищения бюджетных средств во время пандемии

С начала года возбуждено 411 уголовных дел по соответствующим коррупционным преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пандемии возрастает риск хищения бюджетных средств, заявил в интервью ТАСС начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, пристальное внимание уделяется контролю распределения средств, направленных на поддержку бизнеса. Это связано с тем, что некоторые субъекты могут попытаться мошенническим путем получить субсидии, на которые у них нет прав.

Курносенко уточнил, что также существует повышенный риск хищений финансов, которые выделяются на поддержку граждан, сферы образования и системы здравоохранения.

С начала года возбуждено 411 уголовных дел по соответствующим коррупционным преступлениям, уточнил генерал-лейтенант полиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году стоимость изъятых активов у осужденных за коррупцию в России впервые превысила сумму установленного ущерб. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов.