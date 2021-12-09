Первое заседание платформы "3+3" по ситуации на Южном Кавказе пройдет в Москве 10 декабря 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3», которое посвящено решению вопросов «обеспечения мира и стабильности» на Южном Кавказе, состоится в Москве в пятницу, 10 декабря. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, уточнив, что встреча пройдет на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Турции, Азербайджана, Армении, Ирана и России.

«Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате «3+3» … для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве», - говорится в заявлении МИД Турции.

Представители внешнеполитического ведомства Турции также сообщили, что Анкару будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел республики Седатом Оналом.

Министерство иностранных дел Азербайджана также подтвердило участие во встрече, уточнив, что их на заседании представит замглавы ведомства Халаф Халафов.

Платформа «3+3» была предложена турецким президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Она представляет поствоенное региональное сотрудничество трех игроков Южного Кавказа – Армении, Азербайджана, Грузии с их влиятельными соседями Россией, Турцией и Ираном. Основной целью такой платформы назвали разблокирование экономических связей в регионе.