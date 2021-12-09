Путин отметил вклад РФПИ в борьбу с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в которой поздравил организацию с 10-летним юбилеем и отметил ее весомый вклад во многие сферы, в том числе борьбу с пандемией коронавируса. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

"Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внёс существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в телеграмме.

Президент России также обратил внимание на заслуги РФПИ в области привлечения иностранного капитала в российскую экономику. При участии организации реализуются масштабные проекты по внедрению передовых технологий и повышению качества жизни населения страны, констатировал Путин.

По его словам, добиться всего этого удалось благодаря профессионализму сотрудников фонда и грамотным решениям его руководства. Глава государства пожелал РФПИ дальнейших успехов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Глава государства записал видеообращение, в котором напомнил, что этот праздник неразрывно связан с историей страны.