Евросоюз изучает ответные санкции Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз изучает контрсанкции Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, назвав ограничения Минска непрозрачными с непонятным механизмом оспаривания.

«Принятие постановления о торговых ограничениях (№ 700 от 7 декабря) устанавливает очень сложный и непрозрачный механизм торговых ограничений. Мы изучаем его содержание и понимаем, что некоторые ограничения еще требуется определить», - приводит РИА Новости словам дипломат.

Представитель Евросоюза также указал на отсутствие каких-либо «подробностей» относительно масштабов санкций, а также «реализации и доступных способов юридического оспаривания в суде».

Напомним, 2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. При этом Брюссель сообщил о готовности и далее расширять свой «черный список». Минск в ответ на принятые санкции объявила продовольственное эмбарго.