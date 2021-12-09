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Политика9 декабря 2021 8:43

Новая консультация России и США по визовым вопросам состоится до конца 2021 года

Точная дата определяется
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый раунд консультаций России и США по визовым вопросам состоится до конца 2021года

Новый раунд консультаций России и США по визовым вопросам состоится до конца 2021года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый раунд российско-американских консультаций по визовым вопросам пройдет в конце текущего года. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, уточнив, что точная дата определяется.

«Обсуждается дата … В декабре точно, до нового года еще один раунд состоится», - заявил замминистра внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон и Москва в последние дни достигли прогресса в переговорах касательно дипломатических виз. При этом в Госдепе переговоры назвали «тяжелой работой», отметив, что функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии. Кроме того, американская сторона заявила, что ротация состава дипломатических миссий поможет «установлению более стабильных и предсказуемых отношений» с Россией.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Москва предлагает Вашингтону снять все ограничения, касающиеся работы диппредставительств, гарантируя аналогичные шаги со своей стороны.