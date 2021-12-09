Госдеп поставил под вопрос членство Украины в НАТО в ближайшие 10 лет Фото: REUTERS

Представители Госдепартамента США заявили Киеву, что Украину вряд ли примут в Североатлантический альянс в ближайшие десять лет.

Как передает The Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Вашингтон и НАТО отвергают данные о том, что незалежную никогда не примут в альянс, но «высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что её членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие».

По данным агентства, президент США Джо Байден пытается побудить украинские власти принять в некоторой степени «реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту России Владимиру Путину».

В статье также отмечают, что состоявшаяся накануне беседа российского и американского президента прошла на фоне обострения напряженности из-за якобы «угрозы вторжения» России на Украину. Агентство заявляет, что глава Белого дома после планируемого разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским намерен проинформировать о текущем состоянии дел девять членов НАТО в Восточной Европе.

В агентстве допустили возможность давления Вашингтона на украинские власти, чтобы добиться уступки части автономии Донбассу, что может коснуться сфер образования, здравоохранения и силовых структур.

Напомним, ранее в НАТО ни раз говорили о том, что в ближайшее время Украина не может рассчитывать на вступление в альянс. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что условия для вступления незалежной в НАТО не сложились, их недостаточно.