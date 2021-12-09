Умерла Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Хабенского. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В ночь на четверг, 9 декабря, после продолжительной болезни из жизни ушла директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла. О ее смерти сообщил сайт фонда.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор фонда Алена Мешкова - наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для фонда и для каждого из нас она была», - говорится в заявлении.

Отмечается, что именно благодаря Мешковой фонд Константина Хабенского стал масштабным проектом, которому доверяют.

Благотворительный фонд Константина Хабенского помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга с апреля 2008 года. Благодаря фонду они могут вовремя получать медицинскую помощь. Фонд предоставляет средства для диагностики и лечения, а также организует реабилитационные программы.

Алёна Мешкова, проработавшая в фонде девять лет, окончила Финансовый университет при правительстве РФ, а с начала 2000-х годов работала в СМИ. Она также занималась организацией зимних Олимпийских игр в Сочи и парками в Департаменте культуры Москвы.