Аналитик Абрамов заявил, что россияне делают невыгодные вклады из-за отсутствия денег

Россияне не занимаются инвестициями потому, что у них нет денег, выяснил эксперт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал агентству экономической информации Прайм, почему россияне предпочитают держать свои сбережения на вкладах с невыгодными условиями и не занимаются инвестициями на бирже. Эксперт считает, что так происходит из-за отсутствия денег у большинства жителей РФ.

Абрамов назвал «лукавой» статистику, согласно которой россиянами открыто 15 миллионов счетов у брокеров. По его оценкам, лишь около 500 тысяч человек реально занимаются инвестициями. На этих людей приходится 92 процента активов. Остальные 5 миллионов граждан не имеют достаточно средств и могут лишь изредка заниматься мелкими спекуляциями.

«По данным Банка России, 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, а еще на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. Из 7 триллионов рублей, хранящихся на брокерских счетах физических лиц, лишь на 3,5% (0,5 миллиона) брокерских счетов приходится 92% указанных активов», - объяснил аналитик.

Абрамов отметил, что сегодня россияне предпочитают держать сбережения в банках или переводить в наличные. Это отражается на низкой доходности портфеля финансовых активов среднего домохозяйства, резюмировал он.

Ранее на kp.ru сообщалось, что треть россиян предпочитают хранить свои сбережения в наличных деньгах.