В Карелии люди две недели сидят без воды из-за коммунальной аварии

Глава района в соцсетях просит горожан успокоиться, кивая на сильные морозы. Но доведенным «до ручки» людям не до выслушивания причин. Ситуацией уже заинтересовались следственные органы.

Терпению жителей города Кемь, что в одноименном районе Карелии, пришел конец. А все из-за коммунальной аварии, оставившей их без воды. Вот уже две недели им обещают устранить последствия аварии, но воз и ныне там – люди продолжают замерзать в своих квартирах. Помощи ждать не откуда - в числе пострадавших оказался и глава района.

- На своей странице «ВКонтакте» чиновник заявил, что также живет без воды, - пишет «КарелИнформ».

Сейчас люди настроены решительно и готовятся протестовать, а также снимать видео о проблеме и бездействии чиновников.

Отметим, что водопровод в Кеми лопнул из-за сильных морозов еще 25 ноября. Жителей просили запастись водой и немного потерпеть, обещая завершить ремонт за шесть часов. Но работы растянулись на две недели, и лопнуло уже терпение у людей. Они жалуются, что не могут нормально мыться, пользоваться туалетом и элементарно приготовить еду.

Глава района в соцсетях просит горожан успокоиться, кивая на сильные морозы. Но доведенным «до ручки» людям не до выслушивания причин. Ситуацией уже заинтересовались следственные органы.