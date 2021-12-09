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Политика9 декабря 2021 10:04

Польша призвала Еврокомиссию начать антимонопольное разбирательство против "Газпрома"

Министр климата Анна Москва заявила, что готова предоставить для этого "правовые инструменты"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Польша призывает немедленно начать антимонопольное расследование против "Газпрома"

Польша призывает немедленно начать антимонопольное расследование против "Газпрома"

Фото: REUTERS

Министр климата Польши Анна Москва призвала Европейскую комиссию запустить антимонопольное разбирательство против "Газпрома" в связи с ростом стоимости газа в Европе. Об этом она заявила в эфире Польского радио.

"Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", - подчеркнула чиновница, уточнив, что будет отстаивать эту позиции на запланированной встрече с еврокомиссаром по энергетике.

По словам Москвы, существует много правовых инструментов, которые позволят начать подобное разбирательство, и Польша готова их предоставить.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев заявил, что газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки сжиженного природного газа (СПГ), что привело к игре на повышение цен региональными игроками.

По его словам, подобный "газовый покер" с повышением ставок привел к тому, что стоимость природного газа как в Европе, так и в Азии "легко перешагнула рубеж" в 1 000 долларов за 1 тысячу кубометров.