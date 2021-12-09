Начальник Генштаба заявил, что стратегическая авиация США отрабатывает ракетные удары у восточных рубежей России

Валерий Герасимов заявил об участившихся случаях отработки ракетных ударов самолетами США у российских границ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об участившихся случаях появления американской стратегической авиации в непосредственной близости от восточных рубежей России. По словам Герасимова, военные самолеты США во время этих полетов отрабатывают применение крылатых ракет. Такое заявление начальник Генштаба сделал в четверг 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», - цитирует Герасимова ТАСС.

Глава Генштаба отметил, что во всех случаях российские средства ПВО обнаруживают подобные цели своевременно и осуществляют меры по предотвращению инцидентов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что самолет-разведчик США пять часов летал у границы России над Черным морем. 3 декабря российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем.