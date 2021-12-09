Минтранс Белоруссии назвал вбросом материал NYT о посадке самолета с Протасевичем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский назвал материал американской газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске информационным вбросом. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает агентство БелТА.

Днем ранее, в среду, 8 декабря, The New York Times выступила с заявлением, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс Ryanair в Минске в мае текущего года, дал представителям властей Польши, расследующим данный инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту лайнера сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после ложного сообщения о минировании 23 мая 2021 года. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбудили уголовное дело за организацию массовых беспорядков и действий, грубо нарушающих общественный порядок. Позже он дал признательные показания.