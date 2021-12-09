МИД Китая: страны, объявившие бойкот Олимпиаде-2022, заплатят за это Фото: REUTERS

Страны, решившие поддержать дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, «заплатят цену» за свои ошибочные действия. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат заявил, что США, Канада, Австралия и Великобритания «используют олимпийскую платформу для политических манипуляций». По его словам, это не получит поддержки, и подобным способом они изолируют сами себя. «Они заплатят цену за свои ошибочные действия», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Вэньбинь также отметил, что отсутствие официальных лиц ряда стран на Олимпийских играх никак не повлияет на их успешное проведение, а спорт не имеет ничего общего с политикой. «Игры в Пекине - это грандиозная встреча атлетов и всех любителей спорта, а не сцена для выступления политиканов», - добавил он.

Напомним, накануне США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине, через некоторое время к американскому бойкоту присоединился ряд стран, а в Европарламенте призвали к полному бойкоту игр. Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ заявили, что подобные действия ведут к развалу мировой спортивной системы