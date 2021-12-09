В РФ работодателей будут штрафовать за невыплату зарплаты работникам без трудовых договоров

В России работодателей обяжут выплачивать зарплату работникам, с которыми не были заключены трудовые договора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работодателей будут штрафовать за невыплату зарплат сотрудникам, с которыми не были заключены трудовые договора или эти договора заключались с нарушениями. Такое постановление подготовлено Верховным судом РФ на пленуме в четверг 9 декабря.

В проекте постановления сказано, что административная ответственность наступает, если работникам, с которыми не заключили трудовой договор или этот договор был оформлен ненадлежащим образом, не выплатили зарплату, либо выплатили ее не полностью, либо не выдали иные выплаты.

Работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить ее либо фактически отработанное человеком время даже в случае, если этот человек был привлечен к работе сотрудником, не уполномоченным на это работодателем. В таком случае под административную ответственность подпадает сотрудник, допустивший человека к работе, не имея на то полномочий.

Каждая несвоевременная выплата квалифицируется как отдельное нарушение, разъяснили в Верховном суде.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что минимальная зарплата россиян в 2022 году должна вырасти с нынешних 12 792 до 13 617 рублей.