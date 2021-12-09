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В мире9 декабря 2021 11:03

Советник по нацбезопасности Ирака объявил о начале вывода войск международной коалиции

Отношения с международной коалицией продолжатся в сфере консультаций и обучения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Советник по нацбезопасности Ирака объявил о начале вывода войск международной коалиции

Советник по нацбезопасности Ирака объявил о начале вывода войск международной коалиции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 9 декабря, советник по национальной безопасности Ирака Ксаем аль-Араджи сообщил о завершении боевой миссии международной коалиции и выводе их сил из страны.

«Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака», - говорится в сообщении советник по национальной безопасности Ирака, опубликованном на странице в Twitter.

Касем аль-Араджи отметил, что отношения Ирака с международной коалицией продолжатся в сфере консультаций и обучения.

Ранее официальный представитель Объединенного штаба командования вооруженными силами Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил, что большинство иностранных боевых подразделений уже покинули страну.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу текущего года Вашингтон прекратит участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать местным силам безопасности в борьбе с террористами.