Кремль: для защиты своих интересов Россия отвечает на санкции зеркально

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москве приходится отвечать на любые санкции для того, чтобы защитить свои интересы. Такое заявление в четверг, 9 декабря, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оставил без ответа вопрос, есть ли у российский стороны проект встречных санкций в отношении западных стран, если те введут новые ограничения в отношении Москвы. Пресс-секретарь российского президента назвал такой вопрос некорректным. Тем не менее, что «на любые санкции отвечают либо зеркально, либо ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы».

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что США и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай «нападения России на Украину», позже в СМИ появились сообщения, что Вашингтон отложил введения ряда ограничений из-за угрозы роста цен на бензин.