Песков не стал комментировать возможность введения QR-кодов для детей

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность введения QR-кодов о вакцинации для детей после введения в оборот вакцины "Спутник М" для подростков.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля рекомендовал спросить об этом у оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, так как это входит в компетенцию именно Оперштаба.

"Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы вы его задали в оперативный штаб в правительстве", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М". Она предназначается для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день.