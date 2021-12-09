Самого разыскиваемого преступника России заподозрили в еще одном покушении Фото: Иван ВИСЛОВ

Представитель управления Следственного комитета России по ХМАО Денис Волощенко рассказал, что одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина заподозрили в организации убийства бывшего заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

По данным следствия, совершить убийство Чекин предложил своему знакомому за 8 миллионов рублей. Он получил половину суммы, но затем отказался от сделки, сообщает Lenta.ru.

Следствием возбуждено новое дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца").

Напомним, правоохранительные органы задержали местного экс-чиновника Юрия Чекина, который более 20 лет был в розыске по обвинению в организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина, передает RT.

Сайт KP.ru рассказывал, что ФСБ его сдал сын ради наследства. Сообщается, Чекин-старший владеет имуществом на сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая стала его гражданской женой и у которой он скрывался все эти годы.