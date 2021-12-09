В России с 2022 года все жилые новостройки переведут на закрытую систему теплоснабжения

С 2022 года все жилые новостройки в РФ должны будут иметь закрытую систему теплоснабжения. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2022 года все российские многоквартирные новостройки обязаны будут иметь исключительно закрытую систему теплоснабжения. Об этом говорится в законопроекте, рассмотренном Госдумой в первом чтении.

Это означает, что из системы теплоснабжения жилых домов выпадают такие элементы, как ТЭЦ или районные котельные. Теперь тепловой узел должен находиться в самом доме или в специальном помещении рядом с ним.

Специалист Госдумы по вопросам ЖКХ, член координационного совета Общемосковской общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Федорук прокомментировал ситуацию.

«Новацией является именно сохранение открытых систем еще на какой-то срок. Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону "О теплоснабжении" (ФЗ-190) и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам, с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось», — рассказал Федорук агентству Прайм.

Федорук объяснил, что за 9 лет оказалось невозможным изменить все отопительное хозяйство страны: многие дома не имеют помещения для установки соответствующего оборудования, а в ряде случаев переход на закрытую систему оказался невыгоден.

Закрытая система теплоснабжения призвана предотвратить неоправданных расход тепла, но, по словам Федорука, это может не сработать.

«Если в доме не будет произведено должного утепления стен, входная группа в подъезд дома не будет плотно закрываться, а щели в окнах окажутся толщиной в палец, то и при любой системе теплоснабжения вы будете отапливать улицу», — считает специалист.

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