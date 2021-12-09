В Благовещенске оборудуют современные площадки для раздельного сбора мусора

Благовещенск станет пилотной территорией, на которой оборудуют модернизированные площадки для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Благовещенске появятся три современных контейнерных площадки для сбора мусора. Столица Амурской области стала пилотной территорией, на которой оборудуют модернизированные площадки с учетом новых требований по сортировке отходов. Об этом мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал в ходе совещания по вопросам реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которое провел глава Приамурья Василий Орлов.

Губернатор подчеркнул, что опыт Благовещенска будет растиражирован и на другие населенные пункты области. Василий Орлов поручил главам муниципалитетов внимательно изучить ход пилотного эксперимента, а так же опыт соседних регионов.

- Благовещенск – пилотная территория. Изучим опыт организации данной работы в областном центре, затем эта практика должна быть распространена на другие населенные пункты области. Контейнерная площадка должна выглядеть достойно и цивилизованно. Только тогда люди будут видеть, что мусорная реформа работает, - подчеркнул Василий Орлов.

До конца декабря в Благовещенск поступит более 200 евроконтейнеров, которые будут распределены по площадкам. Первая современная контейнерная площадка появится в микрорайоне, в ней будут собираться отходы из шести многоквартирных домов по улице Студенческой. К концу декабря обычные контейнеры заменят на их европейские аналоги. В 8 контейнеров серого цвета жители будут складывать несортируемый мусор, один оранжевый предназначен для отходов из пластика. Еще одна современная площадка для раздельного сбора твердых коммунальных отходов будет оборудована на улице Островского, 4. Третья площадка будет служить для нужд частного сектора. Ее разместят в районе садового товарищества «Юбилейное».

По словам министра природы области Дмитрия Лужнова, эксперты уже подсчитали, сколько контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов необходимо закупить региону. В 2022 году будут приобретены 9083 контейнера, в 2023 и 2024 годах еще по 3030 мусорных хранилищ. Сейчас на территории Амурской области установлены 262 контейнера для раздельного сбора мусора, обустроено 268 подходящих для этого контейнерных площадок.

На совещании под руководством губернатора Василия Орлова также обсуждалась работа с операторами, владеющими полигонами для размещения отходов, в том числе вопросы регулирования тарифов на захоронения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Глава региона подчеркнул, что тарифы для региональных операторов и прочих организаций, которым необходимо вывозить мусор на полигоны, должны быть равными. Это поможет предотвратить ситуации, когда из-за высокой цены вместо полигона для захоронения жители и организации грузовиками вывозят мусор в ближайший лес.